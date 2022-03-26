Москва, 26 марта, 2022, 13:01 — ИА Регнум. С 26 марта по 3 апреля 2022 года в Российской государственной детской библиотеке пройдет Неделя детской книги, приуроченная к 140-летию со дня рождения классика отечественной детской литературы Корнея Чуковского. Поэтому многие мероприятия этой недели будут посвящены именно его произведениям.

ИА REGNUM Корней Ивановоич Чуковский

Так, например, читателей ожидают квест по сказкам Корнея Чуковского, интерактивная программа по опере «Федорино горе», викторины «От двух до пяти» и «Мойдодыр, Бармалей и Барабек», литературная игра «Наша Чукоккала», театрализованные чтения «Стихи на проводе», мастер-классы «Читаем и рисуем» и «Играем в сказку», конкурс чтецов «Дети у микрофона».

С читателями, в частности, встретятся писатели и поэты Андрей Усачёв, Марина Бородицкая, Григорий Кружков, Сергей Махотин, Галина Дядина, Анна Игнатова, Анастасия Орлова.

Певица, фотограф и путешественница Нина Шацкая представит свою книгу «Правила жизни. Удивительная Африка».

Актриса Виктория Полторак озвучит диафильм о Муми-троллях.

На встрече с «леди Айболит» практикующий врач, старший научный сотрудник Государственного биологического музея Наталья Пичугина расскажет о книге для детей «Тело человека».

На заседании научно-популярного книжного клуба «Разберемся!» будет представлена новая книга издательской программы Политехнического музея.

Кроме этого состоятся показы кинофильмов «Пальма», «Маруся форева!», «Конёк-Горбунок» и спектаклей «Сказки Корнея Чуковского», «Тайны тихого края», «Метель», «Маленький принц», «Грызун с большой дороги».

Впервые праздник детской книги — «Книжкины именины» (впоследствии День детской книги, Неделя детской книги) состоялся в Москве 26 марта 1943 года по инициативе классиков отечественной литературы для детей Льва Кассиля и Агнии Барто.