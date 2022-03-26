Симферополь, , 13:01 — REGNUM Услуги крупного российского банка станут доступны в Крыму уже в ближайшее время. Как сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Республики Крым, на следующей неделе, 28 марта — 1 апреля, запланировано проведение переговоров с «Промсвязьбанком».

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

"Есть хорошие новости: к нам заходит серьезный системообразующий банк — ПСБ. Переговоры между руководством республики и руководством банка пройдут на следующей неделе. Приход банка в Крым улучшит кредитование малого бизнеса, промышленности», — сообщила заместитель председателя совета министров РК — министр финансов Крыма Ирина Кивико.

Она сообщила, что банк уже выразил готовность по кредитованию крупных предприятий региона, процесс может быть запущен уже в 2022 году.

«Нам всем предстоит серьезная работа, поскольку появляется серьезный, системный и большой банк. От того, что в Крыму появятся дополнительные банковские учреждения, все только выиграют», — добавила Кирико.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что крупные российские банки, крупные предприятия уже имеют возможность заходить в Крым, не опасаясь санкций.