Симферополь, 26 марта 2022, 13:01 — REGNUM Услуги крупного российского банка станут доступны в Крыму уже в ближайшее время. Как сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Республики Крым, на следующей неделе, 28 марта — 1 апреля, запланировано проведение переговоров с «Промсвязьбанком».
Она сообщила, что банк уже выразил готовность по кредитованию крупных предприятий региона, процесс может быть запущен уже в 2022 году.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что крупные российские банки, крупные предприятия уже имеют возможность заходить в Крым, не опасаясь санкций.