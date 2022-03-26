Кызыл, , 13:00 — REGNUM Столица Тувы Кызыл вошёл в число городов, на которые расширится федеральный проект «Чистый воздух». Об этом написал в своём телеграмм-канале глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, договорённость об этом была достигнута с министром министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым ещё в августе 2021 года.

«Каждого из нас волнует проблема сажи в Кызыле. Теперь нам помогут улучшить экологическую обстановку. Ведь на это требуются огромные вложения. Это уже серьезное продвижение в решении животрепещущей проблемы», — отметил глава.

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