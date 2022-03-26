Токио, 26 марта, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Правительство Японии планирует запретить экспорт автомобилей класса люкс в Россию. Об этом пишет агентство Kyodo News со ссылкой на источники в правительстве.

moleshko Автомобиль класса люкс

По данным Kyodo, соответствующее решение может быть принято до конца апреля 2022 года. Ранее глава японского МИД Есимаса Хаяси заявил о намерении властей Японии ограничить поставки в Россию предметов роскоши.

Автомобили составляют значительную долю японского экспорта в Россию. В 2020 году общий объём японского экспорта в Россию составил 627,8 млрд иен ($5,2 млрд).

Японские производители в 2020 году поставили в Россию легковых автомобилей, автобусов и грузовых авто на общую сумму 263,2 млрд иен. Поставки новых и подержанных авто составили около 42% от общего экспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта правительство Японии расширило список российских граждан и компаний, в отношении которых вводятся санкции.