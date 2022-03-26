Москва, , 12:54 — REGNUM Ранее приостановившие свою работу в России иностранные компании просят не вводить внешнее управление и не национализировать их, так как они хотят вернуться в нашу страну. Об этом 26 марта заявил зампредседателя РФ Совбеза Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

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Как отметил в интервью РИА Новости Медведев, ушедшие с российского рынка зарубежные компании потом вернутся на него и тут весь вопрос только в том, с какими потерями они это сделают.

Также он пояснил, что Россия является довольно большим, и даже, по некоторым оценкам, премиальным рынком и уходя отсюда, иностранные фирмы потеряют соответственную часть своих доходов и без них наша страна проживет, а вот компании свою прибыль терять не хотят.

«Они действительно нам потихонечку говорят, что ну вот мы ждем развязки ситуации, надеемся на мирное урегулирование конфликта, связанного с Украиной. Но, с другой стороны, вы нас пока не вычищайте, не забирайте, не вводите внешнее управление, не национализируйте, потому что мы хотим вернуться», — сказал зампредседателя Совбеза РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с предупреждением о «беспрецедентном скачке» цен на продукты питания выступила ассоциация фермеров Германии.