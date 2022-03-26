Киев, 26 марта 2022, 12:50 — REGNUM Российские военные взяли под контроль командный пункт ВСУ в пригороде Киева. Об этом 26 марта сообщили в Минобороны РФ.
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Отмечается, что добровольно сдался в плен 61 украинский военный, из них больше половины — старшие офицеры.
«Военнослужащие массово сложили оружие в связи с острой нехваткой материальных средств, боеприпасов и продуктов питания», — отмечается в сообщении.