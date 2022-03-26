Иркутск, 26 марта, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, совершенное в отношении несовершеннолетнего»). Как сообщает 26 марта сайт территориального СУ СКР РФ, проверяются обстоятельства, побудившие 15-летнего подростка покинуть место жительства.

Служба ГО и ЧС РФ Поиск пропавшего человека

Напомним, 25 марта стало известно об успешном завершении поисковой операции, объявленной после пропажи15-летнего юноши.

В рамках проведенных мероприятий по поиску несовершеннолетнего следователями-криминалистами отдела криминалистики следственного управления по Иркутской области от сотрудников полиции оперативно получены данные о последнем местоположении телефона потерпевшего. При нанесении полученных данных на карту местности Иркутского района область поиска была разбита на сектора для обследования силами сотрудников следственного управления, ГУ МВД России по Иркутской области и волонтеров.

Поисковые мероприятия осложнялись темным временем суток, минусовой температурой воздуха и наличием снежного наста глубиной в некоторых местах более полуметра. В ночное время следователи-криминалисты следственного управления СК России Артем Сысоев и Сергей Тимофеев обнаружили несовершеннолетнего в одном километре от его места жительства в лесном массиве, прилегающем к микрорайону Березовый. Потерпевший лежал на снежном насте у погасшего костра. Имел признаки переохлаждения, был дезориентирован, самостоятельно передвигаться не мог.

Оценив сложившуюся ситуацию и поняв, что промедление может привести к негативным последствиям, следователи-криминалисты Артем Сысоев и Сергей Тимофеев по пересеченной лесной местности на руках вынесли несовершеннолетнего к передвижной криминалистической лаборатории следственного управления, в которой до приезда врачей оказали необходимую подростку помощь. В настоящее время юноша госпитализирован.

Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изучаются условия жизни подростка и его взаимоотношения с родственниками и сверстниками.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам родителей, юноша перестал выходить на связь накануне вечером и о его местонахождении не было никакой информации.

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