Луганск, , 12:48 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успехах вооружённых сил РФ в ЛНР.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку… Апты Алаудинов докладывает об успехах российских ВС. В течении последних нескольких дней удалось взять в плен одного снайпера, 3-х артнаводчиков и 3-х бойцов пехоты ВСУ», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, Алаудинов решает не только боевые задачи, но и вопросы обеспечения безопасности мирных жителей ЛНР.

«Количество мирных граждан, оказавшихся в ловушках националистов, в разных населенных пунктах исчисляется десятками тысяч. Благодаря оперативным действиям Российских вооруженных сил ежедневно открываются гуманитарные коридоры для выведения мирного населения», — добавил он.