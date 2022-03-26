Бухарест, 26 марта, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Правительство Румынии подписало новый документ, предусматривающий резкое увеличение штрафов для владельцев специализированных торговых точек и крупных супермаркетов страны за продажу алкоголя несовершеннолетним лицам. Об этом 26 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Согласно официальной информации, с сегодняшнего дня сумма соответствующих взысканий для нарушителей составит до 2 тыс. леев ($443). Ранее подобные санкции были ограничены системой устных предупреждений.

При этом в случае повторного правонарушения указанный магазин будет закрыт. За соблюдением выполнения запрета будут следить представители полиции, жандармерии, а также общественные активисты.

Напомним, согласно последним статистическим данным, в Румынии около 85% детей и подростков хотя бы раз в жизни употребляли спиртные напитки.