Ростов-на-Дону, 26 марта, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Ростовчанам, пострадавшим из-за аварии на теплотрассе на улице Малиновского, выплатят компенсации. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко 26 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Компенсация

По его словам, помимо компенсации имущественного вреда людям, получившим ожоги, предложена материальная помощь в размере 50 тыс. рублей. Деньги помогут оперативно решить текущие бытовые вопросы, приобрести товары первой необходимости, погасить срочные платежи по кредитам, включая ипотечные.

Напомним, что в результате коммунальной аварии на улице Малиновского в Ростове-на-Дону в ночь на 21 марта пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Ресурсоснабжающая компания взяла обязательство выполнить ремонт в повреждённых кипятком квартирах.