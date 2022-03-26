Иркутск, , 12:36 — REGNUM В Иркутске сотрудники полиции, других правоохранительных ведомств и неравнодушные граждане не прекращают поиски школьницы Любы Воронцовой, которая 18 марта ушла в школу и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает региональное ГУ МВД РФ.

Люба Воронцова МВД

Оперативники выяснили, что на уроках ее не было. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что вечером того же дня восьмиклассница находилась в районе мемориала «Вечный огонь», откуда направилась к памятнику Якова Похабова.

Далее, маршрут движения несовершеннолетней заканчивается в районе набережной. В настоящее время в поисковой операции задействовано свыше ста человек. Это оперативники УУР ГУ МВД России по Иркутской области, сыщики и сотрудники различных подразделений Межмуниципального управления МВД России «Иркутское», представители МЧС и Росгвардии, добровольцы волонтерских организаций и местные жители.

Задействованы беспилотные аппараты МЧС России. Рост разыскиваемой 155 см, среднего телосложения, лицо европейского типа, волосы русые, стрижка каре.

Как сообщало ИА REGNUM, несовершеннолетняя была одета в шапку и куртку на замке бежевого цвета до середины бедра, белую школьную рубашку и черную юбку. На ногах ботинки на платформе черного цвета.

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