Ростов-на-Дону, 26 марта, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Ростовской области началось плановое выжигание сухой растительности. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

«Запланировано 217 выжиганий общей площадью более 254 га, в том числе в соседних к Ростову-на-Дону Аксайском и Азовском районах», — уточнили в ведомстве.

Спасатели будут проводить мероприятия до объявления на Дону особого противопожарного режима.