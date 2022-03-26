Симферополь, , 12:34 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено на территории Крыма на 26−27 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Ветер в кронах деревьев Александр Погожев © ИА REGNUM

На территории региона с вечера 26 марта и в течение суток 27 марта прогнозируется усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 20−25 м/с.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также о возможном затруднении движения автомобильного транспорта, возможном нарушении транспортного сообщения.

Жителям и гостям Крыма рекомендуется соблюдать меры безопасности, в частности, воздержаться от выхода в горно-лесную местность, а также в море, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.