София, 26 марта, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В ближайшее воскресенье Болгария переходит на летний режим времени. Об этом 26 марта сообщает БНР.

Mondisso Часы

Согласно официальной информации, в 3 часа утра (04:00 мск.) стрелки часов по всей стране будут переведены на час вперед. При этом для смартфонов и компьютеров, зарегистрированных в соответствующем географическом поясе, указанный перевод будет осуществлен автоматически.

При этом ряд болгарских ученых высказались в пользу отмены традиционных переводов часовых стрелок в стране. По словам специалистов, для полного восстановления организма после соответствующей процедуры среднестатистическому жителю Болгарии необходимо до двух недель.