Туруханский район, Красноярский край, , 12:31 — REGNUM В Туруханском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту смерти 23-летнего местного жителя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону, в совершении преступления подозревают его приятеля.

Туруханский район Красноярского края ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

По предварительным данным, двое молодых людей вечером 16 марта отдыхали в охотничьем зимовье в 100 км от села Ворогово. В ходе гулянки они вышли на улицу и начали стрелять из имевшихся у них охотничьего ружья и охолощённого автоматического оружия.

«В какой-то момент при обмене оружием и перезарядке гладкоствольного охотничьего ружья 22-летний молодой человек не соблюдая меры безопасности, допустив нахождение впереди себя потерпевшего, закрывая ствол оружия, произвел выстрел без нажатия на спусковой крючок», — отметили в ведомстве.

Молодой человек оказал потерпевшему медицинскую помощь, после чего уложил в сани и поехал на базу. Однако довести раненного он не смог, последний скончался от обильной потери крови.

Как выяснилось, молодые люди владели огнестрельным оружием незаконно. Кроме того, в избе найдены банки с порохом. В рамках расследования следователи также намерены выяснить возможность выстрела без нажатия на спусковой крючок.

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