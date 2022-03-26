Будапешт, , 12:29 — REGNUM Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне. Так премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения Владимира Зеленского.

Венгрия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Украинская точка зрения совершенно понятна: они просят вмешательства НАТО … поставок оружия. Однако мы не украинцы, не русские — мы венгры… На вопрос «на чьей стороне выступает Венгрия?» ответ такой: Венгрия выступает на стороне Венгрии… Хотим обеспечить, защитить собственные национальные интересы», — отметил он в интервью каналу М1.

Ранее Зеленский выразил недовольство тем, что Венгрия выступает против расширения антироссийских санкций на энергосектор, не поставляет Киеву оружия и не разрешает его транзит через свою территорию.