Ростов-на-Дону, 26 марта, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Работы на месте крупной аварии на теплосети на улице Малиновского в Ростове-на-Дону продолжаются. Об этом 26 марта сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Admoblkaluga.ru Ремонт теплосетей

По его словам, после антикоррозийной обработки трубопровода будет восстановлено дорожное полотно и благоустроена территория, прилегающая к пострадавшему дому.

«Будет восстановлено дорожное покрытие проезжей части, а также отмостки жилого дома. На всей придомовой территории положат новый асфальт и восстановят газон. В самом доме началась замена поврежденных окон. Предстоит установить новые стеклопакеты в восьми квартирах, в том числе на лоджиях, и заменить две балконные двери», — уточнил Логвиненко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, коммунальная авария на улице Малиновского в Ростове-на-Дону, в результате которой пострадали 13 человек, в том числе двое детей, произошла на отремонтированном шесть лет назад участке теплотрассы. Ресурсоснабжающая организация дала обещание выполнить ремонт в повреждённых кипятком квартирах.