Воронеж, 26 марта, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются на территории Воронежской области 26−27 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Воронеж

«С 18:00 26 марта до 18:00 27 марта 2022 года местами по Воронежской области и в городе Воронеже ожидаются порывы западного ветра до 15−20 м/с», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По прогнозу Воронежского гидрометцентра, днём 26 марта в Воронеже сохранится тёплая погода — до +11 и без осадков. Однако к вечеру похолодает, в ночь на 27 марта ожидается до нуля градусов, возможны осадки, в том числе снег и мокрый снег, усилится ветер. 27 марта температура воздуха днём не поднимется выше +5 градусов, а в понедельник 28 марта похолодает до +3. Тепло в регион вернётся 29 марта.