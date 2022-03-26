Берлин, , 12:25 — REGNUM С предупреждением о «беспрецедентном скачке» цен на продукты питания выступила ассоциация фермеров Германии. Об этом 26 марта сообщает издание Spiegel со ссылкой на документ организации.

Продовольствие на прилавке Светлана Шаповалова ©

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По информации источника, немецкие фермеры заявили, что сельскому хозяйству и всей пищевой цепочке страны пришлось столкнуться с огромным ростом затрат и в первую очередь — в области энергии, топлива, удобрений и логистики.

При этом ассоциация фермеров ФРГ обратилась к властям страны с просьбой немедленно принять меры для исправления этой ситуации, также в документе говорится о грядущих проблемах с продовольствием во многих регионах мира и в первую очередь — в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

Также отмечается, что, по данным издания, правительство ФРГ предложило аграриям расширить используемые ими земли, а сами фермеры попросили у властей разрешить использовать пестициды.

В то же время, подчеркивается, что увеличение стоимости на продукцию сельского хозяйства началось до кризиса на Украине и уже в январе они возросли 21,7% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.

Как передавало ИА REGNUM, ранее издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten сообщило, что решение президента России Владимира Путина о переводе расчетов за российский природный газ в рубли в долгосрочной перспективе может способствовать потере американским долларом части своего влияния в мире.