Донецк, 26 марта 2022, 12:25 — REGNUM ВСУ выпустили по н.п. Зайцево 10 снарядов. Об этом 26 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:05 — н.п. Новолуганское — н.п. Зайцево: выпущено 10 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
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