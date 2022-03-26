Вашингтон, , 12:22 — REGNUM Санкции против экономики такого уровня, как российская, могут привести к болезненным изменениям в мировой финансовой системе. Об этом 26 марта пишет Foreign Affairs.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Введение санкций против такой страны, как РФ, без компенсационной политики невозможно, и в США знают об этом, но не делают достаточных усилий по купированию обратного эффекта ограничений.

Также влияет на ситуацию и непростое положение дел в мире до событий на Украине. Таким образом, Запад только усугубил ситуацию, считает доцент Корнеллского университета Николас Мюлдер.

«Творцы политики обязаны признать тот факт, что тотальное экономическое наступление создаст значительную нагрузку для мировой экономики», — пишет он.

«Эпоха безопасных, безболезненных и предсказуемых санкций завершилась раз и навсегда», — добавил он.