Вашингтон, , 12:21 — REGNUM Американский музыкант Тейлор Хокинс умер в возрасте 50 лет. Об этом пишет журнал Rolling Stone со ссылкой на представителей рок-группы Foo Fighters, в которой играл музыкант.

Скорбь Зоя Емельянова © ИА REGNUM

«Семья Foo Fighters опустошена трагической потерей нашего любимого Тейлора Хокинса. Его музыкальный дух и заразительный смех навсегда останутся с нами», — сообщили в группе.

Тейлор Хокинс играл в нескольких группах. Он играл на барабанах, клавишных и гитаре, а также являлся вокалистом. Наибольшую известность Хокинсу принесло участие в качестве барабанщика в группе Foo Fighters.

Хокинс выступал с Роджером Тейлором из Queen, Чадом Смитом из Red Hot Chili Peppers и другими известными рок-исполнителями. В 2005 году журнал Rolling Stone признал Тейлора Хокинса лучшим барабанщиком года.