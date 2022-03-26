Ростов-на-Дону, 26 марта, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону ввели мораторий на проверки бизнеса до конца 2022 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Пресс-служба администрации Липецкой области Центр «Мой бизнес»

Согласно постановлению городской администрации «Об утверждении плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Ростова-на-Дону в условиях внешнего санкционного давления», мораторий установлен на все виды муниципального контроля.

Внеплановые проверки будут проводиться после согласования с прокуратурой лишь в исключительных случаях — при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, а также при угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера.