Воронеж, , 12:19 — REGNUM Провести работу по созданию, сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны намерены власти Воронежской области. Проект соответствующего постановления правительства региона опубликован 24 марта на портале региона.

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«Проект постановляет определить перечень помещений, подлежащих дооборудованию до укрытий в период нарастания угрозы до объявления мобилизации и в период мобилизации», — говорится, в частности, в проекте документа.

Документ предполагает проведение органами исполнительной власти работы по созданию убежищ «в соответствии с потребностью», а также по ведению учёта существующих объектов гражданской обороны, поддержанию их в «состоянии постоянной готовности к использованию».