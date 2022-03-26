Воронеж, 26 марта, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Провести работу по созданию, сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны намерены власти Воронежской области. Проект соответствующего постановления правительства региона опубликован 24 марта на портале региона.

ИА REGNUM Воронеж

«Проект постановляет определить перечень помещений, подлежащих дооборудованию до укрытий в период нарастания угрозы до объявления мобилизации и в период мобилизации», — говорится, в частности, в проекте документа.

Документ предполагает проведение органами исполнительной власти работы по созданию убежищ «в соответствии с потребностью», а также по ведению учёта существующих объектов гражданской обороны, поддержанию их в «состоянии постоянной готовности к использованию».