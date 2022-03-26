26 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Анатолий Кошкин, , 13:49 — REGNUM ИА REGNUMЕсли бы эту информацию из бульварной «желтой прессы» Японии не сообщили ТАСС и РИА Новости, комментировать её не стал бы. Речь идёт о явно провокационном утверждении одиозного депутата японского парламента Мунэо Судзуки, «предупредившим», что в случае прекращения японо-российских переговоров о «мирном договоре» и Курилах может произойти чуть ли не военное «столкновение» Японии и США с Россией.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

В интервью еженедельнику «Сюкан гэндай» этот скандальный деятель заявил: «Если бы только не было переговоров с Россией о мирном договоре и проблемы северных территорий, то думаю, что можно было бы объединиться с США и столкнуться с Россией» (ТАСС). По версии РИА Новости, было сказано: «Если не будет переговоров по мирному договору с Россией и по вопросу о северных территориях, Япония может еще больше попасть под влияние Америки и, в конце концов, столкнуться с Россией».

В любом случае прозвучала незавуалированная угроза Москве, дескать, не вернетесь за стол переговоров о принадлежности Курил, будет вам война с объединенными силами Японии и США. Трепещите и скорее давайте обратный ход.

Мунэо Судзуки Пресс-служба правительства Сахалинской области

При этом в российских СМИ встречаются оценки Судзуки как «видного политического деятеля Японии», «друга» России. В действительности еще недавно его открыто называли в Стране восходящего солнца «жуликом и взяточником», который был с позором изгнан из правящей Либерально-демократической партии, судим за коррупционные сделки, связанные с оказанием Токио в 90-е годы «гуманитарной помощи» брошенным ельцинским правительством на произвол судьбы жителям Курил, получил приговор и отсидел около двух лет в тюрьме. Но согласно японским законам, даже с коррупционным прошлым и судимостью можно вернуться на пост «слуги народа». В результате манипуляций Судзуки вновь получил заветный «золотой значок» депутата, но уже от другой, похоже, менее щепетильной по поводу моральных качеств своих рядов вновь образованной Партии японского возрождения.

Став депутатом, Судзуки приободрился и стал представлять себя чуть ли не главным специалистом по России, чем подкупил даже премьер-министра Синдзо Абэ, который не отрицал, что пользовался «советами» Судзуки, как половчее «отжать» у Москвы для начала южные Курилы. Нынешний глава японского кабинета Фумио Кисида, похоже, Судзуки не столь жалует, вот он, стараясь держаться на плаву, и шокирует читателя, а заодно производит своими «прогнозами» впечатление на российские СМИ через бульварную прессу.

Синдзо Абэ Официальное интернет-представительство президента России

Как известно, мысли «отбить острова войной» в последнее время получили распространение в Стране восходящего солнца. Находятся «горячие японские головы», кто требуют как можно скорее отменить пацифистскую статью в Конституции Японии, обзавестись ракетно-ядерным оружием и разговаривать с Москвой «с позиции силы».

В наши дни появились высказывания о том, что-де надо воспользоваться занятостью российского руководства специальной военной операцией на Украине и якобы ослаблением в результате переброски российских войск с Дальнего Востока в европейскую часть России для организации для нашей страны войны на два фронта, которую русские не выдержат.

Как уже отмечалось, известную двусмысленность по этому вопросу допустил в недавнем интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» бывший посол РФ в Японии в 90-е годы Александр Панов, который активно сотрудничал с Судзуки, кулуарно вырабатывая варианты решения «территориального вопроса». Хотя Панов отверг возможность японского нападения на Курилы, зачем-то тоже стал говорить о неподготовленности России к войне на два фронта. «А какие могут быть решительные действия? Военные? Ну, это смешно, у нас уже есть (спецоперация), две мы вообще не потянем, это нереально, и это не требуется», — рассуждает бывший дипломат. И автор материала выносит эти его слова в заголовок: «Не потянем»: Экс-посол исключил возможность спецоперации в Японии из-за Курил».

Александр Панов Российский совет по международным делам

Но вернемся к политической провокации Судзуки. Заявляя о якобы возможной перспективе «столкновения» с Россией на Курилах, этот самодельный «оракул» пугает Москву объединенной мощью Японии и США. «Забывая» при этом указать, что Вашингтон неоднократно разъяснял Токио, что военный союз двух стран не подразумевает помощь вооруженных сил США в разрешении «спора» о Курилах, ибо эти территории находятся под административным управлением Российской Федерации. А посему показавшиеся кому-то «сенсационными» заявления японского политикана не что иное, как болтовня, стремление, как говорят японцы, «продать себя». Да и какой смысл американцам подвергать себя опасности вовлечения в обмен ядерными ударами с Россией, а может быть и не только с Россией, ради удовлетворения японских реваншистских амбиций.

Так что призываю рассматривать заявления неоднократно обанкротившегося политикана Судзуки как дешевый пиар и не уделять им столь большое внимание в российских СМИ.