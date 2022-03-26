Волгодонск, Ростовская область, 26 марта, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Ростовской области на уловки афериста попался 61-летний житель Волгодонска. Мужчина лишился 1,2 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МВД России 26 марта.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенник

Заявитель рассказал полицейским, что в поисках подработки разместил на одном из сайтов резюме, после чего ему позвонил неизвестный и предложил пообщаться через приложение видеосвязи. Злоумышленник сообщил о якобы выгодном сотрудничестве и предложил оказать помощь в инвестировании сбережении.

Потерпевший перечислил аферисту 1,2 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.