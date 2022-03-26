Донецк, 26 марта 2022, 12:10 — REGNUM ВСУ обстреляли Горловку из БМ-21 «Град». Об этом 26 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:40 — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка: выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град» и 10 мин калибра 120 мм», — отмечется в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли Макеевку и Ясиноватую.
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