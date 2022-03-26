Москва, 26 марта, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Из федерального бюджета выделили ещё 2 млрд рублей для субсидирования перевозок сельхозпродукции по льготным железнодорожным тарифам. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Правительства РФ.

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Это позволит снизить транспортные расходы аграриев и увеличить поставки продуктов питания, а также минеральных удобрений в регионы. Всего объёмы подобных перевозок будут увеличены на 1 млн тонн.

«В федеральном бюджете на текущий год на такие цели было предусмотрено более 2,3 млрд рублей. В новых условиях этого финансирования уже недостаточно», — отметил отметил 24 марта председатель Правительства.