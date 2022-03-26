Кемерово, 26 марта, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Кемеровской области сегодня, 26 марта, для гостей межнационального праздника Навруз приготовили более 100 килограммов плова. Об этом ИА REGNUM рассказали в министерстве культуры региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Узбекский плов

Напомним, Навруз — древнейший праздник, символизирующий обновление природы и человека, начало новой жизни.

Отметить его кузбассовцы и гости региона собрались в музее-заповеднике «Томская Писаница».

«Мастер-класс по приготовлению главного блюда праздника — плова, даёт шеф-повар из Узбекистана, — уточнили с министерстве. — Узбекский плов был внесён в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО».

Приготовленный в большом казане плов смогут попробовать все желающие.