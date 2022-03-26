Екатеринбург, 26 марта, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Глава СКР Александр Бастрыкин ждёт от свердловского следственного управления доклада о ходе следствия по факту гибели 11-летней девочки в результате наезда на неё автомашины BMW. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет

Руководитель поручил и.о. главы СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о произошедшем. А ход исполнения поручения поставлен в центральном аппарате на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 25 марта. Водитель автомобиля «Мазда» создал помеху для машины «БМВ» и по этой причине последняя наехала на девочку.