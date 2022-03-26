Томск, 26 марта, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В ближайшее время в пяти регионах России начнётся эксперимент по внедрению беспилотных авиационных систем. Постановления об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Правительства.

Беспилотник

В рамках эксперимента на территории Томской области, Камчатского края, а также Чукотской, Ханты-Мансийской и Ямало-Ненецких автономных округов будут действовать особые правовые режимы по эксплуатации беспилотных авиасистем. Как отмечается, это позволит ускорить развитие сегмента в целом.

Беспилотники будут доставлять почту и грузы, что актуально для жителей удалённых территорий, а также проводить аэрофотосъёмку. Дроны помогут оперативно обследовать трубопроводы и линии электропередачи.

«В Томской области беспилотники смогут участвовать не только в перевозке грузов и проведении фотосъёмок, но и выполнять авиахимические работы для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве», — добавили в правительстве.

Все маршруты беспилотников будут проходить за пределами крупных поселений, аэродромов, а управлять ими будут «внешние пилоты». Автопилот будет задействован только при потере сигнала. Эксперимент продлится три года, а его итоги позволят принять решение о дальнейшем развитии этого направления в стране.