Пекин, , 11:58 — REGNUM Государственный фонд естественных наук Китая (ГФЕН) увеличил бюджет на 2022 год до 33 млрд юаней ($5,2 млрд). Об этом пишет газета China Daily.

ГФЕН является основным источником финансирования фундаментальных исследований в области естественных наук в Китае. В 2021 году госфонд профинансировал почти 50 тысяч научно-исследовательских программ.

В 2022 году бюджет фонда вырос на 6,8% в сравнении с предыдущим годом. Глава ГФЕН Ли Цзинхай рассказал, что фонд увеличил расходы на поддержку в области фундаментальной исследований, технических наук, медицины, а также междисциплинарных исследований. Особое внимание будет уделено программам, связанным с новой коронавирусной инфекцией и выбросами парниковых газов.

Государственный фонд естественных наук Китая основан в 1986 году по инициативе химика-теоретика Тан Аоцина с одобрения Госсовета КНР. В 2010 в рамках ГФЕН был создан медицинский отдел для финансирования исследований в этой сфере.