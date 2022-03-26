Москва, , 17:06 — REGNUM В случае поставок комплексов ПВО Украине и неминуемого в этом случае разрыва отношений с Россией последствия для Турции будут катастрофическими. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

ЗРК С-400 Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Основными поставщиками оружия на Украину выступают страны НАТО. И основной поток идёт через Польшу. А Великобритания даже пожаловалась, что уже исчерпала свои оружейные запасы, так как передала почти всё Украине. Поэтому США будут давить на Турцию, но Турция не пойдёт на самоубийственный шаг. Анкара, безусловно, понимает, что в нынешней конструкции мира именно для Турции предусмотрено весьма позитивное место. И она его сохранит за собой. Роль транзитёра, мощного хаба между Россией и Западным миром. И, безусловно, Турция не пойдёт на шаги, которые могут уничтожить эту конструкцию. Поэтому Реджеп Тайип Эрдоган не будет осуществлять поставки ЗРК С-400 Украине», — сказал эксперт.

Напомним, что США добиваются от Турции передачи состоящих у той на вооружении российских зенитно-ракетных комплексов С-400 Украине.