Москва, , 11:57 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, допускающий возможность переезда в специальные административные районы РФ иностранных компаний, зарегистрированных до 1 марта 2022 г., и регистрации в них международных личных фондов граждан. Документ опубликован на портале правовой информации.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Закон направлен на защиту российского бизнеса и его активов в условиях санкционного давления.

В этих целях предлагается упростить переезд в САР компаний под санкциями: предоставляется возможность переезда в них более молодого бизнеса, который создан до 1 марта 2022 г. Сейчас это могут сделать компании, созданные до 1 января 2018 г.

Также для защиты активов попавших под санкции компаний и физлиц закон разрешает регистрацию в САР личных прижизненных и наследственных фондов со статусом международных фондов.

Также Путин подписал закон, вводящий налоговые льготы в целях поддержки компаний IT-индустрии, а также туризма.

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