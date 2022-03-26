Барнаул, , 11:57 — REGNUM В Алтайском крае проживают 13 человек, вынужденно покинувших территорию Украины.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным правительства региона, беженцы прибыли в регион самостоятельно и в настоящее время проживают у близких родственников в Барнауле, Бийске, Заринске, Славгороде, а также в Первомайском и Тогульском районах. Им помогают в оформлении необходимых документов.

Если гражданин Украины принял окончательное решение о переезде в Алтайский край, оформил российское гражданство, ему предоставят все положенные меры социальной поддержки. Это подчеркнула на брифинге с краевыми средствами массовой информации министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.

«Работа выстроена с каждым человеком индивидуально. Мы работаем в тесном взаимодействии с миграционной службой Алтайского края, Роспотребнадзором, учреждениями здравоохранения.

Один ребенок получил консультацию в краевом медицинском центре, всем остальным гражданам оформляют полисы медицинского страхования, СНИЛС, для пенсионеров решается вопрос о переводе пенсии в Отделение Пенсионного фонда по Алтайскому краю и обязательно прорабатывается вопрос их дальнейшего жизнеустройства. Выясняем, планируют ли они остаться жить здесь в дальнейшем.

Из 13 человек 9 желают проживать в нашем регионе», — пояснила чиновница.

Министерство социальной защиты Алтайского края оказывает содействие по сбору и оформлению документов для оказания беженцам единовременной материальной помощи. Им выплачивают по 10 тысяч рублей.

Для этого заключено соглашение с Министерством труда и социального развития Ростовской области. Вновь прибывшим открыты расчетные счета в Сбербанке России. На сегодняшний день выплату получили шесть человек, в отношении остальных документы находятся в работе, сообщили в ведомстве.

Также всем беженцам выдают товары первой необходимости, их обеспечивают одеждой, обувью, моющими средствами, предметами личной гигиены, выдают продуктовые наборы. Кроме этого, гражданам, прибывшим из Украины, оказывают содействие в поиске подходящей работы, в устройстве детей в школы и детские сады.

Отделение Пенсионного фонда России по Алтайскому краю организовало прием заявлений по оформлению пенсий. Со всеми беженцами работают квалифицированные психологи, которые помогают им в снятии напряжения, преодолении ситуации неопределенности и снятии стресса.

Как сообщало ИА REGNUM, Алтайский край стал одним из многих регионов России, куда стали прибывать беженцы из Луганской и Донецкой народных республик. В начале марта в Первомайский район приехала семья из Луганской Народной Республики — 28-летняя Дарья со своим мужем Михаилом и двумя детьми 4-летней Алёной и 9-летним Вячеславом.

Для выезда по гуманитарному коридору в Российскую Федерацию у них было всего несколько часов, поэтому взяли только самое необходимое — документы и вещи на первое время.

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