Кемерово, , 11:57 — REGNUM В Кемеровской области могут наладить производство продукции не только для себя, но и для Сибири. Об этом заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Импортозамещение Lustra-gus.ru

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«Импортозамещение — очень актуальный вопрос сейчас. Мы оказываемся в сложной экономической ситуации не первый раз, но вместе мы преодолеем любые вызовы, — отметил Цивилёв. — В пандемию наши предприятия смогли в кратчайшие сроки перестроиться для производства необходимого оборудования, средств защиты. У нас накоплен бесценный опыт, есть потенциал развития, мы можем наладить производство продукции не только для Кузбасса, но и для Сибирского федерального округа, а по некоторым позициям — для всей страны».

По словам Цивилёва, региональное правительство готово оказывать поддержку местным предприятиям.