Нью-Йорк, США, 26 марта 2022, 11:53 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 26 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Артемий Панарин
Артемий Панарин
Сидик из ПТУ

Игра состоялась на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась победой хозяев с сокрушительным счетом 5:1.

В составе победителей шайбами отметились Алекси Лафренье (3-я минута), оформивший в матче дубль Крис Крайдер (4-я и 28-я, в большинстве), Фрэнк Ватрано (5-я) и Эндрю Копп (58-я).

Автором единственной забитой шайбы «Пингвинз» стал Джефф Картер (47-я, в большинстве).

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился в матче одним голевым пасом, его одноклубник — российский голкипер Игорь Шестёркин, смог отразить 20 из 21 броска по своим воротам.

Отметим, в следующем матче «Рейнджерс» 28 марта примут у себя клуб «Баффало Сэйбрз», а «Питтсбург» в этот же день также дома сыграет с командой «Детройт Ред Уингз».