Нью-Йорк, США, 26 марта, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 26 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сидик из ПТУ Артемий Панарин

Игра состоялась на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась победой хозяев с сокрушительным счетом 5:1.

В составе победителей шайбами отметились Алекси Лафренье (3-я минута), оформивший в матче дубль Крис Крайдер (4-я и 28-я, в большинстве), Фрэнк Ватрано (5-я) и Эндрю Копп (58-я).

Автором единственной забитой шайбы «Пингвинз» стал Джефф Картер (47-я, в большинстве).

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился в матче одним голевым пасом, его одноклубник — российский голкипер Игорь Шестёркин, смог отразить 20 из 21 броска по своим воротам.

Отметим, в следующем матче «Рейнджерс» 28 марта примут у себя клуб «Баффало Сэйбрз», а «Питтсбург» в этот же день также дома сыграет с командой «Детройт Ред Уингз».