Париж, 26 марта, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В результате введения Западом антироссийских санкций и роста после этого цен на нефть на АЗС в крупных городах Франции скопились огромные очереди. Об этом 26 марта сообщает RT.

Валерий Семыкин Очередь на заправку

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Уточняется, что из-за резкого подорожания топлива в стране проходят забастовки и в том числе — водителей дальнобойных грузовиков. Последнее стало причиной того, что на заправочных станциях начал заканчиваться бензин.

При этом отмечается, что из-за того, что автомобилисты опасаются нехватки топлива, они покупают его впрок в больших количествах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава чешского МИД Ян Липавский заявил, что Чехия хочет сохранить «хотя бы элементарные дипотношения с РФ».