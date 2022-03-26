Москва, , 11:51 — REGNUM Люди моего поколения хорошо помнят те мартовские события 1999-го года, когда на цветущее, сильное, дружественное нам государство в центре Европы, называвшееся тогда Югославией, обрушились американские бомбы, несущие смерть всему живому. Самолеты НАТО без санкций Совета Безопасности ООН начали безжалостную бомбардировку мирных объектов и гражданского населения. Были разрушены знаменитый мост в центре Белграда и государственный телецентр. Впервые после Второй мировой войны в одной из крупнейших европейских столиц люди проснулись от сирен воздушной тревоги.

Это был первый в истории военный удар по суверенному государству, которое не представляло военной угрозы ни одной другой стране мира. За 78 дней бомбардировок по территории Югославии было выпущено более трех тысяч крылатых ракет. Использовались и запрещенные кассетные бомбы. Погибли около шести тысяч мирных жителей, сотни детей.

Как считают ученые, именно тогда усилиями НАТО и их американского гегемона была похоронена вся система международного права в Европе.

Сегодня мы наблюдаем, как страны-члены НАТО и президент США Джозеф Байден, руки которого по локоть в крови мирных жертв (в том числе Ирака, Сирии, Ливии, против которых также была осуществлена американская агрессия), имеет чудовищную, непростительную наглость называть руководителя нашей страны военным преступником. Пусть он знает, что тем самым он наносит жесточайшее оскорбление всему российскому народу, и такие подлые выпады со стороны политика мирового уровня прощать никому не позволено.

В символическую годовщину бомбардировки Югославии страны НАТО собрались на свой дьявольский шабаш в Брюсселе. Но не для того, чтобы признать свою вину за распад, расчленение Югославского государства в конце 20 века. А для того, чтобы вновь объединиться. Теперь уже — в поддержку истинного военного преступника, новоявленного «фюрера» Украины Зеленского и его преступной хунты. И вновь звучат из уст руководителей стран НАТО лицемерные заявления о международном праве, могильщиками которого они уже многие годы являются.

А братская Сербия, пережившая на себе ужасы Югославской трагедии, сегодня вместе с Россией и Донбассом — в их справедливой борьбе против реанимации нацизма! В борьбе за новый, справедливый миропорядок.

Правда и справедливость на нашей стороне. Победа будет за нами!

Ольга Воронова, член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель Центра региональных проектов и межрегиональных связей, профессор кафедры литературы и журналистики Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, доктор филологических наук, профессор