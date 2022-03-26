Иркутск, 26 марта, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках поездки по территориям ознакомится сегодня, 26 марта, с тем, как идёт строительство автодороги в обход города Усолье-Сибирское и пришёл к выводу о вероятности досрочной сдачи объекта подробности сообщает телеграм-канал правительства региона.

Правительство Приангарья Строительство обхода Усолья-Сибирского идет по графику

Работы на объекте начались в августе 2019 года и по плану должны завершиться в октябре 2024-го. С целью ускорения процесса подготовлено предложение в Федеральное дорожное агентство о выделении дополнительных средств на 2022−2023 годы.

«Мы поддерживаем это предложение и надеемся на досрочную сдачу объекта. Это стратегически важная дорога. После ее открытия повысится безопасность движения, улучшится экологическая ситуация. Жители ждут реализации проекта и важно сделать все необходимое для его скорейшего завершения», — подчеркнул Игорь Кобзев.

На сегодняшний день на участке выполнены работы по устройству большей части земляного полотна, строительству трех из пяти путепроводов, пяти мостов и двух пешеходных переходов, транспортных развязок.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительного финансирования регионам России на строительство и ремонт автодорог.

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