Донецк, , 11:44 — REGNUM По состоянию на 26 марта, на территории ДНР группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 132 населенными пунктами. Об этом 26 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Идут бои за Марьинку, Новомихайловку и Новобахмутовку. Продолжается зачистка Верхнеторецкого», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки в результате обстрелов ВСУ территории ДНР, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 72 человека.

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