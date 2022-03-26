Донецк, 26 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. По состоянию на 26 марта на территории ДНР группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 132 населенными пунктами. Об этом 26 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Идут бои за Марьинку, Новомихайловку и Новобахмутовку. Продолжается зачистка Верхнеторецкого», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки в результате обстрелов ВСУ территории ДНР, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 72 человека.