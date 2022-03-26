Иваново, , 11:44 — REGNUM Военнослужащий из Ивановской области Максим Харитонов героически погиб при исполнении воинского долга, защищая мирное население, в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.

Ивановский военнослужащий погиб при защите Донбасса Пресс-служба правительства Ивановской области

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«Соболезную семье и сослуживцам героически погибшего Максима Харитонова. При исполнении воинского долга Максим Михайлович проявил высочайшие мужество и стойкость, которые стали примером для всех нас. Вечная память герою», — выразил соболезнования семье погибшего ивановский губернатор Станислав Воскресенский.

Максим Харитонов был командиром отделения — командиром боевой машины, проходил военную службу по контракту на территории Ивановского гарнизона. Ранее был награжден Медалью Суворова.

За проявленный героизм Максим Харитонов представлен к награждению Орденом Мужества посмертно.

Глава Ивановской области отдал распоряжение оказать всю необходимую помощь семье погибшего в ходе специальной операции Максима Харитонова.