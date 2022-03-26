Прага, 26 марта 2022, 11:42 — REGNUM Чехия хочет сохранить «хотя бы элементарные дипотношения с РФ». Об этом заявил глава МИД страны Ян Липавский, передает «ЧТК».
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Из Чехии уже выехали 14 российских дипломатов, но Прага хочет продолжать поддерживать дипотношения «в силу многих практических причин», добавил он.
«Контакты … между государствами желательно поддерживать», — подчеркнул он.