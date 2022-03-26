Москва, , 11:40 — REGNUM Закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке экономики в условиях введения Западом антироссийских санкций, одной из которых является освобождение автомобилей в РФ ценой до 10 млн рублей от «налога на роскошь», подписал президент России Владимир Путин. Документ 26 марта обнародован на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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При этом ранее владельцы автомобилей стоимость от 3 до 5 млн рублей и возрастом не более трех лет должны были платить транспортный налог с коэффициентом 1,1, а автовладельцы с машинами от 5 до 10 млн рублей — двойную ставку.

Согласно новому закону, владельцы автомобилей стоимостью до 10 млн рублей будут платить налог по обычной ставке. В то же время, для владельцев автомобилей ценою от 10 до 15 млн рублей не старше 10 лет и владельцев авто дороже 15 млн рублей не старше 20 лет сохраняется тройная ставка транспортного налога.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий налоговые льготы в целях поддержки компаний IT-индустрии, а также туризма.