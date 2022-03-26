Иркутск, , 11:40 — REGNUM В конце 2021 года изменились правила принятия решения о восстановлении прав пострадавших граждан. Теперь завершение строительства возможно, если готовность объекта не ниже 80%. Общая готовность ЖК на Рябикова в Иркутске составляет 48,5%. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Иркутской области.

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В январе 2022 года Фонд развития территорий заявил об отсутствии возможности завершения строительства ЖК и необходимости принятия решения о выплате компенсации. Окончательное решение будет принято в 3-м квартале 2022 года.

«Восстановление прав граждан — участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, является одной из первостепенных задач Правительства Иркутской области и находится на личном контроле Губернатора региона Игоря Кобзева. В настоящее время ведется совместная работа с Федеральным фондом развития территорий по восстановлению прав дольщиков», — пояснил первый заместитель губернатора Роман Колесов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор заявил о том, что в России есть десятки тысяч обманутых дольщиков, которые пострадали либо от недобросовестных действий строительных организаций, либо из-за халатности чиновников.

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