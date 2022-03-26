Воронеж, , 11:37 — REGNUM Варианты сохранения мозаичного «космического» панно, демонтированного при сносе здания Дворца культуры имени 50-летия Октября, изучают в администрации Воронежа, об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Мэрия Воронежа © ИА REGNUM

Планируется оценить техническое состояние мозаики и возможности её использования. Также необходимо учитывать размеры панно, они составляют 17 на три метра.

«Не менее важна финансовая составляющая: если после всех оценок станет ясно, что дальнейшее использование мозаики слишком дорого обойдется бюджету города, то муниципалитет откажется от таких излишних трат», — уточнили в мэрии.

В случае, если состояние мозаики будет признано удовлетворительным, а цена — адекватной, то мэрия намерена проработать варианты её использования. Своими предложениями предложено поделиться и горожанам в комментариях в соцсети на странице мэрии. Пока мозаика останется на базе нового владельца участка, на котором располагается ДК, компании «Аксиома». Другой горельеф, «Адам и Ева» авторства скульптора Федора Сушкова, снятый со здания, планируется перевезти на муниципальную площадку.

Как сообщало ИА REGNUM, Дворец культуры имени 50-летия Октября в Воронеже, ранее принадлежавший АО «Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева», а также прилегающий к зданию сквер летом 2021 года были проданы АО финансовая компания «Аксиома» за 509,4 млн рублей. Планы по сносу здания вызвали широкий общественный резонанс. Воронежцы инициировали сбор подписей за сохранение Дворца культуры и даже обратились за помощью к главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину. Однако в конце февраля собственник приступил к сносу здания.

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронеже приступили к сносу ДК имени 50-летия Октября