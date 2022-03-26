Курагинский район, Красноярский край, 26 марта, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Курагинском районе Красноярского края правоохранители разбираются в обстоятельствах отравления трёх малолетних детей угарным газом. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

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Как отмечается, женщина с детьми 2015, 2019 и 2020 годов рождения накануне приехала в гости к тёте и осталась ночевать. Утром у детей появились признаки отравления, после чего мать обратилась в больницу. По предварительным данным, причиной отравления стало нарушений правил при топке печи.

«Трое детей находятся в Курагинской районной больнице, их жизни ничего не угрожает. Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проводится проверка», — отметили в ведомстве.